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فيلم إيراني يحصد جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان سيول

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:02 ص
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فيلم إيراني يحصد جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان سيول
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وكالات
 
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حصد الفيلم الإيراني "معهد السياقة"، الجائزة الخاصة للجنة التحكيم في النسخة الـ13 لمهرجان الأفلام النسوي، المقام في العاصمة الكورية سيول.

وقررت اللجنة الخاصة بالمهرجان أن تمنح جائزتها للمخرجة الإيرانية مرزية رياحي على فيلمها "معهد السياقة" من بين نظيراتها اللاتي مثلن العديد من بلدان العالم في المهرجان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وجاء في البيان الصادر عن لجنة التحكيم في مهرجان سيول السينمائي للسيدات، أن "فيلم (معهد السياقة) تميّز بإنتاج سينمائي متألق، واستطاع أن يسرد أحداثه بلغة البساطة، وعليه فإن لجنة تحكيم المهرجان أجمعت دون اختلاف في الرأي على منح جائزتها الخاصة إلى هذا الأثر السينمائي".

ويروي فيلم "معهد السياقة" قصة إمرأة إيرانية تدعى "بهارة"، التي يجب عليها وفقا للقانون الإيراني أن يرافقها زوجها الشوفيني التقليدي أثناء تلقيها دروس القيادة، حتى لا تترك هي ومعلمها بمفردهما دون وجود طرف ثالث.

والفيلم من بطولة ليندا كياني وأليريزا سانيفار وسالار خامسة وسناز مصباح.

يشار إلى أن فيلم "معهد السياقة" عرض في مهرجان تريبيكا السينمائي لعام 2019 في الولايات المتحدة، والذي عقد في الفترة من 24 أبريل إلى 5 مايو.

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