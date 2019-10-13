"ضبط مصنع مواد غذائية " أبرزها.. جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة



ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته (8،240) طن "زيت طعام مجهول المصدر"، داخل تنكات لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة منتج نهائى مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لشركات في ذات المجال، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



ضبط مالك مخزن لتجار السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (1،327) طن كميات من السلع الغذائية "عرق سوس- دوم- لبن بودرة- ثمار فاكهة- عصائر" المعبأة داخل عبوات بدون أية بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصهم الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



ضبط المسئول عن معمل لتجهيز الوجبات لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1،150) طن "مفروم لحوم- دهون حيوانية" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وكذا (660) كيلو جرام "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير خاضعة للإشراف البيطري، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



وتشكلت مجموعات عمل من الإدارة للقيام بحملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديريتى أمن (الإسكندرية- الغربية) لضبط تجار بيع الأسماك المملحة ومطاعم الأسماك على إثر معلومات وردت بتجميع كميات من الأسماك النافقة من عوامل البيئة المتغيرة بمنطقة رشيد "بمحافظة البحيرة" إستعدادًا لطرحها للبيع للجمهور في صورة أسماك مملحة بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة حيث أسفرت جهود الحملات عن ضبط (3) قضايا بإجمالي (1،570) طن أسماك مدخنة ومملحة بداخل محال بدون تراخيص، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية من حيث "اللون والملمس والرائحة" طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



ضبط عدد 2 مسئولي مخزنين "بدون ترخيص" لتجارة زيوت السيارات بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بتجميع كميات تقدر بإجمالي (150) طن من زيوت السيارات سابقة الاستخدام والتي تعد من النفايات الخطرة والضارة بالبيئة والمخلوطة بكميات من المواد البترولية "السولار" تمهيدًا لتعبئتها داخل عبوات جديدة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:ضبط (1058) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية: