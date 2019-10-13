مكتبة الإسكندرية تُطلق جائزة عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية.. تعرف على شروط التقدم



وتنقسم الجائزة إلى فرعين؛ الأول: جائزة شعر العامية، ويجب أن يكون الديوان المتقدم للجائزة مطبوعًا وبالعامية المصرية، وأن تكون طبعته الأولى قد صدرت بداية من عام 2018 وحتى الموعد النهائي للتقديم، وألا يقل عمر الشاعر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد عن 40 عامًا في 31 يناير 2020، ويجب أيضًا ألا يكون قد سبق للشاعر الفوز بالمركز الأول في جائزة الأبنودي أو أي جائزة أخرى لشعر العامية خلال خمس سنوات سابقة، وأن يتقدم بديوان واحد فقط له، ويُرفِق مع الديوان تعريفًا به، ووسائل التواصل معه.



ويخصص الفرع الثاني للدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبد الرحمن الأبنودي، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا تقل عن 20 ألف كلمة ولا تزيد عن 40 ألف كلمة. ويجب أن يُرفق المتقدم إقرارًا بأنه صاحب الدراسة وأن جائزة الأبنودي لا دخل لها بأي نزاعات حولها، هذا وتسلَّم الدراسة النقدية في نسختين إحداهما ورقية والأخرى على CD، ولا يوجد شرط للسن في هذا الفرع. ويُرفق مع الدراسة أيضًا تعريفًا بالباحث، ووسائل التواصل معه.



وتتلقى مكتبة الإسكندرية خمس نسخ من الديوان في مجال الشعر، ونسخة ورقية واحدة في مجال الدراسات النقدية، وذلك في ببيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة بدءًا من 15 أكتوبر 2019 وحتى 31 يناير 2020.



وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة للفائزين في ذكرى ميلاد الأبنودي يوم 11 أبريل 2020. وتُسلَّم الجوائز في احتفال كبير في ذكرى وفاة الأبنودي يوم 21 إبريل 2020، ويحصل الفائز الأول في كلا الفرعين على مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني على مبلغ عشرين ألف جنيه مصري.



تعلن مكتبة الإسكندرية للعام الثاني على التوالي عن جائزة عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية، وهذا لما للشاعر المصري الكبير من إسهام في مختلف جوانب الإبداع من شعر، ونقد، وجمع للتراث، وحوار درامي مميز، وأغان تغنى بها أشهر مطربي الوطن العربي، وتحظى الجائزة بدعم من رجل الأعمال الدكتور حسن راتب.