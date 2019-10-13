السيسي لأحد حضور الندوة التثقيفية: "خد وقتك متستعجلش.. بتتكلم في موضوع مهم"

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، الدكتور محمد الجندي نائب مدير البحوث القانونية والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية في مصر، أن يحصل على وقته الكافي في حديثه عن استخدامات التكنولوجيا.





وقال "السيسي"، خلال الندوة اليوم الأحد: "دكتور محمد متستعجلش، خد وقتك، أنت بتتكلم في موضوع مهم".



