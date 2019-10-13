السيسي لأحد حضور الندوة التثقيفية: "خد وقتك متستعجلش.. بتتكلم في موضوع مهم"
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:20 ص
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هدى عبدالرازق
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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، الدكتور محمد الجندي نائب مدير البحوث القانونية والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية في مصر، أن يحصل على وقته الكافي في حديثه عن استخدامات التكنولوجيا.
وقال "السيسي"، خلال الندوة اليوم الأحد: "دكتور محمد متستعجلش، خد وقتك، أنت بتتكلم في موضوع مهم".
حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، واالمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
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