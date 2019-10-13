زعيم حزب العمال البريطاني: من المحتمل إجراء انتخابات وطنية قبل عيد الميلاد

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قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم الاحد، إن هناك احتمالًا قويًا باجراء انتخابات وطنية قبل عيد الميلاد.



وعندما سئل عما إذا كان يتوقع إجراء انتخابات قبل عيد الميلاد، قال: "من الواضح أن هذا احتمال قوي. ولكن اسمع، نحن مستعدون لإجراء الانتخابات في أي وقت".



وقال مصدر في داونينج ستريت أمس السبت، إن بريطانيا لا تزال بعيدة عن الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة إذا كانت ستوافق على شروط المغادرة مع الاتحاد الأوروبي.



ودخل مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في محادثات مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الخروج من مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل قمة حاسمة الأسبوع المقبل وموعد نهائي لترك بريطانيا الكتلة في 31 أكتوبر.



ودفعت أنباء التقدم في المحادثات إلى ارتفاع الأسواق المالية يوم الجمعة بعد أن حدد جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار طريقًا للتوصل إلى اتفاق بعد شهور من الحزن.



ولكن نائب زعيم حزب إيرلندا الشمالية الذي يلعب دورًا رئيسيًا في المحادثات، أشار يوم السبت إلى قلقه بشأن الاقتراح المطروح وقال مصدر في داوننج ستريت أن بريطانيا لا تزال مستعدة للمغادرة دون اتفاق إذا لزم الأمر.



وتابع الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لقد أردنا دائمًا إبرام صفقة".



وأضاف: "من الجيد أن نرى تقدمًا، لكننا سننتظر لنرى ما إذا كان هذا إنجازًا حقيقيًا.



وقال أيضًا: "نحن بعيدون جدًا عن الصفقة النهائية، وما زلنا في عطلة نهاية الأسبوع والأسبوع المقبل أمر بالغ الأهمية للمغادرة بصفقة في 31 أكتوبر. وما زلنا مستعدين للمغادرة دون اتفاق في 31 أكتوبر".



وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن جونسون، وجه حملة بريطانيا عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وأصبح الآن "يائسًا" للتوصل إلى اتفاق بعد أن حذر قادة الأمن من أن المغادرة بطريقة غير منظمة قد تؤدي إلى اشتعال التوترات في أيرلندا الشمالية.



وأثبتت أيرلندا أنها أصعب قسوة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا كيفية منع مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية من التحول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي دون فرض قيود على الحدود.



وتخشى أيرلندا من أن تؤدي القيود على الحدود التي تمتد على مسافة 500 كيلومتر مع أيرلندا الشمالية إلى تقويض اتفاق الجمعة الحزينة لعام 1998 الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الطائفي والسياسي الذي أودى بحياة أكثر من 3600 شخص.



وقال المصدر إنه من المرجح أن يتحدث جونسون مع كبار زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لإعادة تقييم الوضع.

