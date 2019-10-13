ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في سرقة الدراجات النارية.



وأبلغ أحد المواطنين في قسم شرطة ثان سوهاج، باكتشافه سرقة دراجته النارية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكونًا من شخصين تخصصا فـي سرقة الدراجات النارية عن طريق المغافلة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقــب تقنـــين الإجـــراءات تم ضبــطهما وبحوزتها (مبلغ مالي ) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة البيع وأرشدا عن الدراجة النارية " المبلغ بسرقتها " بمنزل أحدهما وأرشدا عن ثلاثة دراجات نارية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

