سعر الجنيه الاسترلينى اليوم 13-10-2019.. واستقرار ملحوظ للعملات الأجنبية

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

واصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم حالة الاستقرار التى تشهدها العملة مقابل الجنيه المصري من ضمن العملات الاجنبية الاخرى، حيث تشهد العديد من العملات العربية والاجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر اليوم ونستعرض أهم ما ما طرأ من تغيرات على اسعار العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك:





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

يعتبر الجنيه الاسترلينى واحد من أهم العملات الأجنبية التى تلقى اهتمام كبير في معرفة اسعارها بين الكثير من المواطنينـ وشهد سعر الجنيه الاسترلينى اليوم حالة من الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولى نحو 19.84 جنيه للشراء و20.01 جنيه للبيع، أما في بنك القاهرة فسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 19.81 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع.







