سعر الجنيه الاسترلينى اليوم 13-10-2019.. واستقرار ملحوظ للعملات الأجنبية
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
واصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم حالة الاستقرار التى تشهدها العملة مقابل الجنيه المصري من ضمن العملات الاجنبية الاخرى، حيث تشهد العديد من العملات العربية والاجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر اليوم ونستعرض أهم ما ما طرأ من تغيرات على اسعار العملات العربية والاجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك:
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
يعتبر الجنيه الاسترلينى واحد من أهم العملات الأجنبية التى تلقى اهتمام كبير في معرفة اسعارها بين الكثير من المواطنينـ وشهد سعر الجنيه الاسترلينى اليوم حالة من الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة حيث سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولى نحو 19.84 جنيه للشراء و20.01 جنيه للبيع، أما في بنك القاهرة فسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 19.81 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
سعر اليورو الاوروبي في البنوك اليوم
واصلسعر اليورو الأوروبي على استقراره في البنوك المصرية اليوم الأحد 13-10-2019 سجّل سعر اليورو في البنك العربي نحو 17.84 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك الاسكندرية نحو 17.84 جنيه للشراء و18.00 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم 13-10-2019
حافظ سعر الدولار على استقراره خلال تعاملات اليوم وذلك بعد تراجعاته المستمرة مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال الفترة الاخيرة الماضية وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 16.23 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي نحو 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي تزامنا مع عمرة المولد النبوى
تزامنا مع اقتراب موسم عمرة المولد النبوى يشهد الريال السعودى حالة من الاستقرار في الاسواق مع كثرة الاقبال عليه حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلى المصري نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الاسكندرية نحو 4.32 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاحد
شهدت العملات العربية مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار ايضا في البنوك العاملة في مصر حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وسجّل في بنك عودة نحو 4.42 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.
Advertisements