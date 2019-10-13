"السيسي" يكرم أحد أبطال الفرقة 16 مشاة بحرب أكتوبر



حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، واالمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق عبد رب النبي حافظ، أحد أبطال الفرقة 16 مشاة أثناء حرب أكتوبر، على جهوده خلال فترة الحرب.