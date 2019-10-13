"السيسي" يكرم أحد أبطال الفرقة 16 مشاة بحرب أكتوبر
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق عبد رب النبي حافظ، أحد أبطال الفرقة 16 مشاة أثناء حرب أكتوبر، على جهوده خلال فترة الحرب.
حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، واالمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، واالمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
Advertisements
المزيد عن: حرب اكتوبر تكريم السيسيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر