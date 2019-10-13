طارق صبري: "المرأة أساس كل النجاحات الموجودة فى المجتمع"



وأوضح انه يقوم بمشاركة متابعيه بهذا الكلام لأنه مر بمعاناة ذلك المرض مع إحدى أقاربه.



وفى سياق مختلف،يشارك طارق فى حكاية "حبيبتي من تخون"، من مسلسل" نصيبى وقسمتك 3"،والحكاية بطولة :طارق صبرى، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب، تأليف عمرو محمود ياسين، وسوف يتم عرضها اليوم التاسعه مساء على mbc4.



ويجسد طارق شخصية تدعى "سيف" وهو صاحب شركة قطع غيار موتوسيكلات.





بمناسبة شهر التوعية العالمى، اطلقت مستشفى بهية حملة خليكي في الصورة، لتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر، ولدعم كل امرأة تحارب الحياة، صرح الفنان طارق صبرى عن دعمه لمؤسسه بهية وعن حملة" خليكى فى الصورة"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر فيديو جديد له ظهر فيه وهو داخل مستشفى بهية، ذكر فى الفيديو :" أن المرأة أساس كل النجاحات الموجودة فى المجتمع، هى الأم التى تبنى أجيال ،وهى الأخت التى تقف بجانب اخواتها، وهى الزوجة التى تصنع حياة، دورها أساسى فى المجتمع،لذلك لابد أن تفضل دائما فى الصورة، دورنا هنا إن احنا نحافظ على صحتهم،ونشجعهم يعملوا كشف دورى لسرطان الثدى".