ذعر بين العاملين بوحدة محلية بالشرقية بسبب "علبة صفيح"

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سادت حالة من الذعر والهلع بين العاملين الوحدة المحلية في الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بعد العثور على عبوة يشتبه في احتوائها على متفجرات.



وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من أحد العمال في الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لمركز بلبيس بالعثور على جسم غريب يشتبه في احتوائه على متفجرات.



وانتقلت قوة من الحماية المدنية والمفرقعات وقوة من مركز شرطة بلبيس لمباشرة الواقعة وتم إخلاء المبنى من الموظفين والمواطنين وفرض كردون أمني. وتبين من فحص الجسم الغريب أنه عبوة هيكلية عبارة عن "علبة صفيح داخل كيس بلاستيك أسود اللون وموصل بها أسلاك كهربائية ولا تحتوي على أي متفجرات" وأن الهدف منها إثارة الفزع والرعب.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.