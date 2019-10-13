ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ذعر بين العاملين بوحدة محلية بالشرقية بسبب "علبة صفيح"

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
Advertisements
ذعر بين العاملين بوحدة محلية بالشرقية بسبب علبة صفيح
مديرية أمن الشرقية
Advertisements
طباعة
سمر السيد
 
Advertisements
سادت حالة من الذعر والهلع بين العاملين الوحدة المحلية في الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بعد العثور على عبوة يشتبه في احتوائها على متفجرات.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من أحد العمال في الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لمركز بلبيس بالعثور على جسم غريب يشتبه في احتوائه على متفجرات.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية والمفرقعات وقوة من مركز شرطة بلبيس لمباشرة الواقعة وتم إخلاء المبنى من الموظفين والمواطنين وفرض كردون أمني. وتبين من فحص الجسم الغريب أنه عبوة هيكلية عبارة عن "علبة صفيح داخل كيس بلاستيك أسود اللون وموصل بها أسلاك كهربائية ولا تحتوي على أي متفجرات" وأن الهدف منها إثارة الفزع والرعب.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
-
x
14:00
-
نيجيريا
جنوب إفريقيا
-
x
15:00
-
مالي
الأرجنتين
-
x
16:00
-
الإكوادور
ساحل العاج
-
x
19:00
-
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
-
x
18:00
-
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status