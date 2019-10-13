تحية خاصة من السيسي للمشير طنطاوي في الندوة التثقيفية: "رجل عظيم"
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
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هدى عبدالرازق
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى المشير محمد حسين طنطاوي، والذي كان قائد الفرقة 16 مشاة في حرب أكتوبر.
وعقب "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، موجها التحية إلى المشير طنطاوي، "معانا قائد الفرقة 16.. رجل عظيم"، فضجت القاعة بالتصفيق الحاد للمشير محمد حسين طنطاوي.
حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، واالمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
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