تحية خاصة من السيسي للمشير طنطاوي في الندوة التثقيفية: "رجل عظيم"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى المشير محمد حسين طنطاوي، والذي كان قائد الفرقة 16 مشاة في حرب أكتوبر.





وعقب "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، موجها التحية إلى المشير طنطاوي، "معانا قائد الفرقة 16.. رجل عظيم"، فضجت القاعة بالتصفيق الحاد للمشير محمد حسين طنطاوي.



