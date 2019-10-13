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أحد أبطال حرب أكتوبر: أجبرنا العدو الإسرائيلي على تغيير تكتيكاته الثابتة من 1948

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:56 ص
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أحد أبطال حرب أكتوبر: أجبرنا العدو الإسرائيلي على تغيير تكتيكاته الثابتة من 1948
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هدى عبدالرازق
 
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قال الفريق عبد رب النبي حافظ، قائد الفرقة 16 مشاة أثناء حرب أكتوبر، إن الفرقة 16 مشاة قد أجبرت العدو الإسرائيلي على تغيير تكتيكاته الثابتة منذ 1948.

وأشار "حافظ"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، إلى أن الفرقة خاضت العديد من المعارك منها معركة الدبابات الكبرى، منوها بأن آرئيل شارون أشار في أحد كتبه إلى حرب أكتوبر وقال عن معركة الدبابات الكبرى أنه خسر في تلك المعركة أكثر من 300 قتيل من أكفء رجاله، وأكثر من 1000 جريح، فضلا عن 70 دبابة.

وأكد أن حرب أكتوبر ستظل صفحة بيضاء في تاريخ مصر، وستظل حدثا عظيمًا، وصحوة أمة استطاعت أن تخرج من نكسة 67، مضيفا أن ما يتم على أرض مصر اليوم من نهضة تنموية هو عبارة عن محصلة لقدرات المصريين التي واجهوا بها التحديات.

حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، واالمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
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