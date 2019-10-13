إصابة 4 أشخاص في حادث مروع بجوار كوبري "السحارة" بالشرقية

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أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات في حادث بمنطقة كوبري السحارة وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي بجوار منطقة كوبري "السحارة" بالصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى المستشفي العام وحالتهم مستقرة.



كما أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات، في حادثي سير بطريق العاشر أبوحماد، بالشرقية، حيث تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بطريق " العاشر- أبوحماد الجديد" أمام الصوب الزراعية، بين سيارة مكروباص وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.