إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات، في حادثي سير بطريق العاشر أبوحماد، بالشرقية.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق " العاشر- أبوحماد الجديد" أمام الصوب الزراعية، بين سيارة مكروباص وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلي مستشفي بلبيس العام.





وأصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات، في حادث تصادم بين أتوبيس 26 راكب بلودر، بطريق " بلبيس- الزقازيق" وتم نقلهم إلي مستشفي الزقازيق الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وإخطار النيابة العامة،بإشراف المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق بوقوع حادث تصادم، بطريق بلبيس- الزقازيق، أمام المشروع، بين أتوبيس 26 راكب، ولودر وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلي مستشفي الزقازيق الجامعي لإسعافهم.





وأصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات، في حادث تصادم بين سيارتين، بدائرة مركز أبوحماد، وتم نقلهم إلي مستشفي أبوحماد العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وإخطار النيابة العامة،بإشراف المستشار أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.





تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبوحماد، بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلي مستشفي أبوحماد العام، لإسعافهم.





كما أصيب 4 أشخاص، بكدمات وجرح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر اصطدام سيارة يستقلونها بمصدات الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة الشرقية، بالقُرب من "كارتة" مدينة بلبيس.



