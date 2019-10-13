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مصطفى الفقي: مصر لن تركع أبدا.. وشعبها عصي على الانكسار

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:45 ص
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مصطفى الفقي: مصر لن تركع أبدا.. وشعبها عصي على الانكسار
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مديرة مكتبة الإسكندرية، إن حرب الاستنزاف حرب مجيدة لم تأخذ حقها في الدراسة، وكانت دليلا على قوة مصر، وأنها لن تركع أبدًا مهما كانت التحديات.

وأشار "الفقي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، إلى أن الشعب المصري عصي على الانكسار، ويثق في قيادته رغم كل المصاعب، والظروف، مضيفًا: "مصر ستنتصر على الإرهاب لأن الله حفظ مصر".

حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، واالمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
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