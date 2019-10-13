مصطفى الفقي: مصر لن تركع أبدا.. وشعبها عصي على الانكسار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مديرة مكتبة الإسكندرية، إن حرب الاستنزاف حرب مجيدة لم تأخذ حقها في الدراسة، وكانت دليلا على قوة مصر، وأنها لن تركع أبدًا مهما كانت التحديات.





وأشار "الفقي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، إلى أن الشعب المصري عصي على الانكسار، ويثق في قيادته رغم كل المصاعب، والظروف، مضيفًا: "مصر ستنتصر على الإرهاب لأن الله حفظ مصر".



