إصابة 5 أشخاص في مشاجرتين مسلحتين بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في مشاجرتين مسلحتين بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.





تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية دائرة المركز.





انتقل على الفور نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كلًا من طرف أول ثروت ن م ا 38 عامًا مزارع مصابًا " بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحة دخول وخروج ومحمد ا س 27 عامًا عامل ومحمدين ا س 24 عامًا عامل مصابين " جرح رضي بفروة الرأس طرف ثان وعلي ا ا ا وشهرته خ " 21 عامًا عامل وهشام ع ا ح 20 عامًا عامل ومحمد ح ا ح 26 عامًا عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية.





كما نتج عن ذلك إصابة طلعت م ر 52 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية " شظية بالرقية لا ينتمي لطرفي المشاجرة تصادف تواجدة بالمكان وبسؤاله لم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية ألية.





وعدد"3" طلقات من ذات العيار وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الآخر بالضرب

وإتهم الطرف الأول - الأول من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحيازته وإحداث الإصابات

المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة





وإخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا من المستشفي المركزي يفيد بوصول كلًا من كامل ا ك 17 عامًا طالب مصابًا طلق ناري بالساق اليمني فتحة دخول ومحمد ش م ع 18 عامًا حاصل علي دبلوم تجارة مصابًا " طلق ناري بالقدم اليمني فتحة دخول ويقيمان دائرة المركز وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعي





بالإنتقال والفحص وسؤال المصابان أتهما عصام م ح 32 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لحدوث إصابتهما بسبب خلافات الجيرة وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية عيار بإرشاده وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب



