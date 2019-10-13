القوات التركية تتوغل باتجاه عين عيسى شمال سوريا

توغلت القوات التركية وفصائل موالية لها، اليوم الأحد، باتجاه عين عيسى شمال سوريا، حسبما ذكرت قناة العربية.

إلى ذلك، أفادت الإخبارية التابعة للنظام السوري بأن القوات التركية احتلت بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي الشرقي، في حين أشار المرصد السوري لحقوق الانسان إلى أن شتباكات عنيفة تشهدها بلدة سلوك، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، في هجوم عنيف نفذته منذ ساعات الصباح الأولى، بتمهيد ناري مكثف.

وتمكنت القوات التركية بحسب المرصد من التقدم داخل البلدة والسيطرة على أجزاء واسعة منها، وسط استمرار المحاولات لانتزاع السيطرة على سلوك بشكل كامل.

على صعيد متصل تتواصل الاشتباكات بين الطرفين في أطراف مدينة تل أبيض، على محاور علي باجلية وخربة الرز وفريعان وجهجاه عند طريق تل أبيض – عين عيسى، مترافقة مع قصف مكثف وعنيف.

إلى ذلك، أكد المرصد أن الفصائل الموالية لتركيا سيارة إسعاف في محيط منطقة تل أبيض، وجرى فقدان الاتصال مع طاقم السيارة وسط مصير مجهول يلاحقهم.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، كانت استعادة في وقت سابق الأحد، السيطرة على مدينة رأس العين بشكل شبه كامل، بعد هجوم معاكس قتل فيه 17 من الفصائل الموالية لتركيا. وأفاد المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من استعادة غالبية المناطق التي تقدمت إليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في مدينة رأس العين بريف الحسكة، السبت، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أفضت إلى انسحاب الفصائل من المنطقة الصناعية.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ اليوم بدعوة من جمهورية مصر العربية لبحث سبل الرد على العملية العسكرية التركية في شرق الفرات بسوريا، والتي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، وتقول أنقرة أنها تهدف لإقرار السلام في تلك المنطقة وقطع الطريق على الأكراد التي ترى تركيا أنهم مصدر تهديد لأمنها القومي على الحدود التركية السورية.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش"، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.