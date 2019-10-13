هند صبري تروج للجزء الثانى من "الكنز"

شاركت الفنانة "هند صبري" منذ بضع ساعات علي حسابها الرسمي انستجرام صورة لها من كواليس فيلم "الكنز" الجزء الثاني، وهذا الجزء يعد استكمال لمسيرة الأحداث في الجزء الأول والذي تدور قصته حول حياة وحكايات الملكة حتشبسوت في العصر الفرعوني، وهي تلك الشحصية التي تجسدها "هند" "وعلي الزيبق" في العصر العثماني "والكتاتبي" الذي يرأس القلم السياسي يوجه ابنه إلي طريق الكنز من خلال وصيته المسجلة.





ونظرا لطول أحداث الفيلم تم تقسيمه إلي جزئين حيث تم عرض الجزء الاول عام 2017 والجزء الثاني عام 2019.



