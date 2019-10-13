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هند صبري تروج للجزء الثانى من "الكنز"

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
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هند صبري تروج للجزء الثانى من الكنز
هند صبري
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فايقة محمد
 
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شاركت الفنانة "هند صبري" منذ بضع ساعات علي حسابها الرسمي انستجرام صورة لها من كواليس فيلم "الكنز" الجزء الثاني، وهذا الجزء يعد استكمال لمسيرة الأحداث في الجزء الأول والذي تدور قصته حول حياة وحكايات الملكة حتشبسوت في العصر الفرعوني، وهي تلك الشحصية التي تجسدها "هند" "وعلي الزيبق" في العصر العثماني "والكتاتبي" الذي يرأس القلم السياسي يوجه ابنه إلي طريق الكنز من خلال وصيته المسجلة.


ونظرا لطول أحداث الفيلم تم تقسيمه إلي جزئين حيث تم عرض الجزء الاول عام 2017 والجزء الثاني عام 2019.


ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات تصل إلي 2.5 مليون جنية، إضافة إلي ذلك فإن الفيلم من إخراج شريف عرفه وتأليف عبدالرحيم كمال وإنتاج وليد خيري وعلي الصعيد الآخر فقد شارك في بطولة الفيلم هند صبري، محمد سعد، محمد رمضان، أحمد حاتم، أحمد رزق ، روبي، أمينة خليل عبدالعزيز مخيون.


علاوة علي ذلك منذ أن طرح فيلم الكنز بجميع دور العرض في العيد الأضحى هذا العام لم تهتم هند بالترويج للفيلم واكتفت فقط بنشر ڤيديوهات من كواليس فيلم الفيل الأزرق جزء تاني ولكنها فقط قد نشرت هذه الصورة للفيلم منذ عرضه، وأيضاً فإن الفنان محمد رمضان لم يروج للفيلم مثلما يروج لجميع أفلامه.


والجدير بالذكر أن "هند" شاركت في فيلم الفيل الأزرق والذي نجح بشكل ساحق وحقق إيرادات تصل إلي حوالي 66 مليون جنية فكان الفيلم من إخراج "مروان حامد".


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