رئيس الوزراء الكندي يرتدي سترة مضادة للرصاص وسط تهديدات مبلغ عنها

أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام، أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يرتدي سترة مضادة للرصاص أسفل سترة بدلة رسمية له خلال تجمع انتخابي في مدينة ميسيسوجا في أونتاريو يوم السبت.





وظهر رئيس الوزراء الكندي في الحدث بعد تأخير لمدة 90 دقيقة وتظاهر بالتقاط الصور مع الجماهير، ولكن هذه المرة كان برفقته فرقة كبيرة من ضباط شرطة الخيالة الكندية الملكية يرتدون ملابس مدنية وفي ملابس تكتيكية.





ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فقد تم اتخاذ التدابير بعد تلقي حملة "ترودو" تهديدًا، لكن ستيفاني دومولين المتحدثة باسم شرطة الخيالة الكندية الملكية RCMP والمتحدثة باسم الحزب الليبرالي زيتا أسترافاس، رفضتا الدخول في تفاصيل حول تعزيز الأمن.





في غضون ذلك، وصف أندرو شير، زعيم حزب "ترودو"، الخصم الرئيسي لحركة "ترودو"، الوضع بأنه "مزعج"، وأكد أن أي تهديدات عنيفة ضد رئيس الوزراء غير مقبولة.





انتقد أندرو شير، زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا، خلال مناظرة تلفزيونية أجريت مؤخرًا، رئيس الوزراء جاستين ترودو، باعتباره "شخصًا متصنعًا"، كما قال، إنه لا يستحق الفوز في الانتخابات المقبلة في البلاد.





في إشارة واضحة لفضيحة وجهه الأسود، قام "شير" بتوبيخ "ترودو" لتظاهره بالوقوف إلى جانب كندا وفشله في الكشف أولاً عن تفاصيل وضعه المكياج الداكن.





وأصر زعيم المعارضة، على أن رئيس الوزراء لا يستطيع حتى أن يتذكر عدد المرات التي وضع فيها وجه أسود، لأن "حقيقة الأمر هي أنه يرتدي قناعًا دائمًا [...]، ويضع قناعًا من الطبقة المتوسطة ثم يرفع الضرائب على الوسط من فئة الكنديين".





وقال "شير": "السيد. ترودو، أنت متصنع وأنت محتال ولا تستحق أن تحكم هذا البلد".





وقال بيان صحفي للحزب: "على الرغم من السير في الإضرابات المناخية، فإن إلقاء المحاضرات على الجميع حول خفض الانبعاثات وفرض ضريبة الكربون على الكنديين الذين يعملون بجد، يستخدم جاستن ترودو والليبراليون سرًا طائرتين للقيام بحملة في هذه الانتخابات".





ونقلت قناة CBC الكندية عن "شير"، بدوره ، قوله إن "ترودو" كان "منافق كربون".





وأضاف: "لا أعرف أنواع الدعائم أو الأزياء أو معدات التخييم التي يحضرها، لكنه اختارها. إذا كان يعتقد أنه لا بأس من إصدار انبعاثات أكثر بكثير مما تنبعث منه حملتنا، فسنحاسبه على نفاقه".





من جانبه، زعم "ترودو"، أن وجود طائرة شحن يسمح لحزبه "بالقيام بمزيد من الأحداث في مناطق أكثر من البلاد ومقابلة المزيد من الكنديين"





وأنه يريد "تسليط الضوء على أن أندرو شير وأعضاء حزب المحافظين لم يشتروا موازنة الكربون لنقلهم لأنهم يعتقدون أن التلوث يجب أن يكون حراً".





وفي سياق منفصل، أعلن زعيم المعارضة المحافظة الكندية، أندرو شير، في أغسطس الماضي، أنه طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الوزراء، جاستن ترودو، بعد أن اتهمه تقرير رسمي بانتهاك القانون حول تضارب المصالح.





ووجه شير الذي سيترشح لخلافة ترودو في الانتخابات التشريعية المقبلة، في أكتوبر 2019، اليوم الاثنين، رسالة إلى الدرك الملكي الكندي يطلب فيها التحقيق في احتمال قيام رئيس الوزراء بـ "عرقلة سير القانون".





وصرح زعيم الحزب المحافظ خلال مؤتمر صحفي قائلا: "نعرف أنه خالف القانون حول تضارب المصالح.. علينا الآن أن نعرف ما إذا ارتكب جرما".





وقال شير: "اليوم في ضوء استنتاجات مفوّض الأخلاقيات ومعلومات عن تدخل سابق للدرك الملكي الكندي، طلبت رسميا من الشرطة الفدرالية إعادة دراسة هذا الملف".





جدير بالذكر، أن تقرير مفوض الأخلاقيات خلص إلى أن "ترودو" خالف القوانين بممارسته ضغوطا على النائبة العامة لتسوية قضية جنائية.





وأكد ترودو، أنه "يتحمل مسؤولية أخطائه"، لكنه رفض الاعتذار معتبرا أنه تصرف "لحماية وظائف الكنديين".