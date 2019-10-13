تارا عماد بديلة روبي في مسرحية "علاء الدين والعفريت"

كشفت الفنانة تارا عماد، تفاصيل مشاركتها في مسرحية "علاء الدين والعفريت" مع أحمد عز ومحمد سعد، بدلا من روبي بعدما اعتذرت عن المشاركه في العمل في اللحظات الأخيرة.

وصرحت "تارا" خلال لقائها في برنامج" et بالعربي" أنها كانت لا تقبل الادوار المسرحيه من باب انها لم تدرس مسرح، ولكن عندما عرض عليها الدور في مسرحيه علاء الدين والعفريت قالت "أدي العمل فرصه".





وتابعت "في بداية الأمر تحدث صناع العمل معي عن القصة ووقفنا على المسرح وقدمنا كام مشهد، ووجدت أن الموضوع ليس مرعبا مثلما تخيلته ولكن أكيد الوضع سيختلف عندما يكون هناك جمهور".





وأضافت: "أعتقد أن من رشحني للدور هو المخرج مجدي الهواري"، مؤكدة أنها كل يوم بروفات للعمل، بالإضافة إلى أن تحضيرت الفيديو كليب ساعدتها كثيرًا على الحركة والرقص، ومن الممكن أن تطور وتضيف فيها على المسرح.





وبدأت بروفات العرض المسرحى بالنجم محمد سعد بشكل يومى حيث قرر صناع العمل بعرض أولى عروض المسرحية فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 لـ 15 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.





مسرحية "علاء الدين والعفريت" من بطولة أحمد عز، محمد سعد، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، اسلام ابراهيم، تارة عماد، وجارى تعاقدات عدد من النجوم الفترة الحالية، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، من إخراج مجدي الهواري.





مؤخرا انضمت الفنانة تارا عماد لأبطال فيلم "شريط 6" للنجم خالد الصاوى ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى خلال الأيام المقبلة والتي تجمع بينها وبين بطل العمل وخالد أنور ومحمد الشرنوبى.





تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب .ويجسد الصاوى خلال العمل شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة.





يشارك في بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوي محمد الشرنوبي وخالد أنور ،فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف على رأسهم نيللى كريم.