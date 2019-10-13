علي معلول: علاقتي بجماهير الأهلي.. أبدية

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للزمالك





يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك.





ويعود الفريق الأحمر للتدريبات عقب الراحة التي منحها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة ٤٨ ساعة.





ويواجه الأهلي غريمه التقليدي يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد ٩ نقاط بعد الفوز في ٣ مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.





ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية غدًا يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمنح فرصة المشاركة للاعبين العائدين من الإصابة، والبعيدين عن المشاركة في الفترة الأخيرة.





رد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنباء طلبه الرحيل عن القلعة الحمراء، في يناير المقبل.وقال معلول في تصريحات عقب مباراة منتخب تونس الودية أمس: "وصلتني عروض في الانتقالات الماضية.. الأهلي ناد كبير ومن الصعب أن أرحل فعلاقتي بجماهير الأهلي جيدة للغاية"..وأضاف علي معلول: "الأهلي أكبر من أندية في أوروبا ودائما ما تشعر بالرضا داخله".