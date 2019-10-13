خطوات تفعيل ميزة الوضع المظلم على هاتفك الأيفون
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
ميزة الوضع المظلم
تعتبر ميزة الوضع المظلم من أفضل مميزات أبل منذ إصدار تحديث iOS 13، وتعمل هذه الميزة على تحويل واجهة المستخدم بالكامل إلى اللون الأسود أو الرمادي الغامق، بما في ذلك خلفية الهاتف.
خطوات تفعيل ميزة الوضع المظلم
حسب موقع “Gadgetsnow” الهندي، هناك طريقة لتفعيل ميزة الوضع المظلم على هاتفك الأيفون وتتمثل في التالي:
- يقوم المستخدم بفتح اعدادات الهاتف
- يختارالعرض والسطوع
- سيظهر لدى المستخدم الاختيارين، الوضع المظلم والوضع الطبيعي المضئ، سيقوم باختيار "الوضع المظلم"
Advertisements
- كل ما تريد معرفته عن نظام "iOS 11" المنتظر اليوم
- كل ما تريد معرفته عن مشكلة "تباطؤ" هواتف آيفون
- بالخطوات.. حل مشكلة استنزاف بطارية "iPhone" بعد تحديث iOS 12
- خطوات تفعيل الوضع المظلم على "ماسنجر"
- تويتر يحصل على وضع ليلي جديد للأجهزة المزودة بشاشات OLED على iOS
- تعرف على مزايا نظام تشغيل أبل الجديد "iOS 13"
- جوجل تُطلق ميزة الوضع المظلم للعديد من تطبيقاتها
- طريقة تفعيل ميزة "الوضع المظلم" في إنستجرام