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خطوات تفعيل ميزة الوضع المظلم على هاتفك الأيفون

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
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خطوات تفعيل ميزة الوضع المظلم على هاتفك الأيفون
هاتف ايفون
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ميزة الوضع المظلم 

تعتبر ميزة الوضع المظلم من أفضل مميزات أبل منذ إصدار تحديث iOS 13، وتعمل هذه الميزة على تحويل واجهة المستخدم بالكامل إلى اللون الأسود أو الرمادي الغامق، بما في ذلك خلفية الهاتف.
 
خطوات تفعيل ميزة الوضع المظلم 
حسب موقع “Gadgetsnow” الهندي، هناك طريقة لتفعيل ميزة الوضع المظلم على هاتفك الأيفون وتتمثل في التالي:
 
- يقوم المستخدم بفتح اعدادات الهاتف
 
- يختارالعرض والسطوع
 
- سيظهر لدى المستخدم الاختيارين، الوضع المظلم والوضع الطبيعي المضئ، سيقوم باختيار "الوضع المظلم"

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