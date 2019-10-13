"ماكرون" يلتقي "ميركل" اليوم قبل قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

سيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في باريس اليوم الأحد، قبل أيام من المحادثات المهمة بين زعماء الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





ومن المرجح أن يناقش الاتحاد الأوروبي انسحاب بريطانيا غير المؤكد من الكتلة في 17-18 أكتوبر.





سيقام الحدث بعد أن رفضت الكتلة- الاتحاد الأوروبي-، حسب ما ورد، طلب المملكة المتحدة الأخير لإجراء محادثات في وقت سابق من هذا الشهر.





ولا يزال الجانبان بعيدان عن التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي للانسحاب في 31 أكتوبر.





وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، في وقت سابق، إنه تلقى "إشارات واعدة" بأن الاتفاق مع لندن لا يزال ممكناً، لكنه حذر من أن المملكة المتحدة لم تتوصل بعد إلى "اقتراح عملي وواقعي".





في غضون ذلك، من المتوقع أن يتقدم رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، بخطته يوم السبت 19 أكتوبر، ويقترح على النواب الاختيار بين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو تأخير آخر لعملية الانسحاب.





في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة، اعتمد المشرعون البريطانيون تشريعًا يجبره على طلب تأجيل الموعد النهائي للمادة 50 حتى يناير 2020 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المذكور.





وقال "جونسون"، إن هناك "طريقًا" لصفقة متأخرة لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفوضوي والمكلف في 31 أكتوبر، بينما قال فارادكار إن الاجتماع كان "إيجابيًا للغاية".





يبقى حجر العثرة الرئيسي هو كيفية التعامل مع الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة، بين بريطانيا وأيرلندا.





قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والزعيم الأيرلندي ليو فارادكار آخر المعلومات عن القضية بعد اجتماع غداء خاص في شمال غرب إنجلترا استمر لعدة ساعات.





وقالا في بيان مشترك "يواصل الاثنان الاعتقاد بأن الصفقة في مصلحة الجميع.. وقد اتفقوا على أنهم يمكنهم رؤية طريق للتوصل إلى اتفاق محتمل."



