ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز محافظة قنا

وأضاف محافظ قنا أن الحملات نجحت في ضبط 26 مخالفة عدم اعلان اسعار، 4 مخالفات مخابز مغلقة، 3 مخالفات عدم الاعلان عن قائمة التشغيل، 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات نقص وزن، مخالفة واحدة تصرف في دقيق مخابز واخري ذبح خارج المجازر الحكومية.



وفي سياق آخر ضبطت شرطة المرافق بمديرية أمن قنا، بالاشتراك مع مسئولي الأجهزة التنفيذية، عدد من لباعة الجائلين خلال حملة مكبرة لإزالة الاشغالات من الشوارع وتعديات الكافيهات والمقاهي.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارا يفيد ضبط 90 بائع خلال تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بالاشتراك مع رؤساء المدن لإزالة كل الاشغالات بالشوارع وتعديات الكافيهات والمقاهي ما يعيد الانضباط المدينة والحد من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع، وتيسير حركة المرور.



وتم تحرير محضر للمخالفين، واتخذت الإجراءات القانونية.



صرح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، ان مديرية التموين قامت بحملات تفتيشية بمدن ابوتشت وقنا ونقادة اسفرت عن ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.ففي مدينة ابوتشت اوضح الهجان انه تم تحرير المحضر رقم 1145 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط عدد 30 عبوة عصير مجهولة المصدر، وفي مدينة قنا تم تحرير المحضر رقم 507 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط 10 لفة سكر مجهولة المصدر، وفي مدينة نقادة تم تحرير المحضر رقم 856 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط 14 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.