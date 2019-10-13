فحص 8263 طالبا بجامعة جنوب الوادي ضمن مبادرة 100 مليون صحة



وأضاف المحافظ أنه سيتم أرسال 5 فرق طبية أخرى لإجراء الفحص لطلاب كليات جامعة الأزهر بقنا وذلك خلال أيام 15-16-17-20 من شهر أكتوبر الجاري.



جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس سي والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتقدم العلاج المجانى وذلك للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض.



وفي سياق آخر تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أعمال المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيرس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (ضغط – سكر – سمنة) لطلاب الصف الاول الاعدادي ومبادرة " نور... حياة " للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بحضور العميد وليد البيلي السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



بدأ محافظ قنا، جولته بتفقد أعمال مبادرة 100 مليون صحة، للكشف على طلاب الصف الأول الإعدادي، بمدارس (قنا الرسمية للغات – سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنين -سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات).

وذكر محافظ قنا، ان الحملة تستهدف الكشف على 66 ألف و250 طالب وطالبة ب 499 مدرسة موضحا ان الحملة بدأت في الاول من اكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.



كما تابع "الهجان" سير العمل بالمرحلة الثانية مبادرة " نور... حياه " بمدرستي (نجع السيد الابتدائية – ابو بكر الصديق الابتدائية) بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة والتربية والتعليم.



وأوضح محافظ قنا، أن المبادرة تستهدف الكشف على 120 ألف تلميذ وتلميذه بالمرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة المختلفة. وأكد أن المرحلة الاولى للمبادرة وقعت الكشف على 121 ألف تلميذ وتلميذه وتم توزيع 2000 نظارة طبية وإجراء 72 عملية بالمجان.



صرح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بأن مديرية الشئون الصحية بقنا انتهت من فحص 8263 طالبا وطالبة بجامعة جنوب الوادي بقنا، استكمال لأهداف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، (100 مليون صحة) للقضاء على فيرس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.وأوضح "الهجان" أنه تم إجراء التحاليل لطلاب الجامعة خلال الفترة من 192019 وحتي 2392019 وذلك من خلال10 فرق مدربة علي تنفيذ اعمال المبادرة.