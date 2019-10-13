سياسي يمني: قطر تستهدف الوحدة المجتمعية والهوية الوطنية

علق السياسي اليمني، عدنان العديني، على قرار قطر دعم طباعة الكتاب المدرسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية والذي يحتوي على تعديلات تستهدف التاريخ والهوية الوطنية اليمنية، قائلًا إن قطر تجاوزت المناكفات السياسية بشأن اليمن إلى إستهداف الوحدة المجتمعية.

وقال العديني في تغريدة له بتويتر، "الخطوة القطرية المتمثلة بدعم الحوثي لطباعة المناهج الدراسية المحرفة تجاوزت المناكفات السياسية الى الاسهام في تطييف المجتمع واستهداف الوحدة المجتمعية والهوية الوطنية" .

وأضاف "ندين هذه الخطوة الاستفزازية، التي تكشف عن فجور في الخصومة، وندعو لان تتوقف لخطورتها على عقول الاجيال" .

وأعلنت مؤسسة قطر الخيرية، عن دعمها لطباعة الكتاب المدرسي الخاص بميليشيا الحوثي الإيرانية والذي جرى تحريف معانيه وتحويله إلى كتب طائفية، من خلال إنزال مناقصة عامة عبر فرعها في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات.





وأكدت وسائل إعلام قطرية معارضة، أن أمير البلاد تميم بن حمد، عرض أموالا طائلة على وكالات التصنيف العالمية من أجل تقديم تقارير لا تظهر حقيقة ضعف الاقتصاد القطري الأمر الذي سيعرض مؤشرات النمو لعمليات خفض متتالية.

وبحسب وسائل إعلام معارضة، بدأ شريف العمادي وزير المالية في التخطيط الجيد لذلك الملف عبر التحدث مع بعض المسئولين داخل وكالات التصنيف من أجل حثهم على عدم ذكر حقيقة ما يعانيه الاقتصاد القطري من تراجع في مؤشرات النمو وانخفاض في معدلات مختلف القطاعات الاقتصادية، بعد تحويل جزء كبير من ميزانية الدولة إلى دفة الإرهاب وتمويل الجماعات المسلحة لشراء السلاح اللازم.

وكان الاقتصاد القطري قد تعرض خلال سنوات المقاطعة إلى خسائر تجاوزت مليارات الدولارات الأمر الذي جعل وزير المالية يلجإ إلى انقاذ الموقف عبر الاستعانة بصندوق الثروة السيادي واستخدام أدوات الدين العام لتوفير السيولة المحلية اللازمة.

وعلى الرغم محاولات الدوحة لتغير تقارير وكالات التصنيف الدولية إلا أن وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني حذرت من زيادة الديون الحكومية بنسبة 63% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقارنة بنسبة 59% في 2018، مع ارتفاع حجم الاقتراض الخارجي السيادي.