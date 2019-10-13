ختام مهرجان استقبال الطالبات الجدد بكلية البنات جامعة عين شمس

كما أقيم ضمن فعاليات المهرجان معرض خيري للملابس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لبث روح الحب والتعاون والتكافل بين الطالبات.

نظمت إدارة رعاية شباب كلية البنات جامعة عين شمس مهرجان للترحيب بالطالبات واستقبال العام الجامعي الجديد استمر على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة وا. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا. د. رقيه شلبي عميدة الكلية وا. د. هيام الزاهد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، كما تزامن بدء المهرجان بالاحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيدة.وتضمن المهرجان حفلا غنائيا قدمه الفنان محمد شبانه من أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنان محمود راتب وندوة قدمها اللواء أركان حرب إكرام عبد الصمد أحد أبطال حرب أكتوبر كما قدم كورال الكلية عددا من الفقرات الغنائية وألقي عدد من الطلاب قصائد الشعر في حب مصر كما أقيم على التوازي عدد من مسابقات المعلومات العامة والمسابقات الثقافية وخيم لتعريف الطلاب بالانشطة الطلابية المختلفة التي يقدمها إتحاد طلاب الكلية. كما تضمن المهرجان يوم رياضى تضمن عرض للألعاب الرياضية ( سلة - طائرة - ايكيدو - كرة سرعة- تنس طاولة - شد حبل - نط حبل ) إلى جانب مسابقات رياضية ترفيهية حازت على إعجاب واقبال الطالبات وماراثون جري داخل الكلية للطالبات وعرض لأنشطة الجوالة المختلفة.