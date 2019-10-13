ديشا باتاني تحتضن قطتها على "Instagram"



باتاني عاشقة اللياقة البدنية، وهي أيضًا من عشاق الحيوانات الاليفة، حثت الجميع على التحدث ضد قسوة الحيوانات على وسائل التواصل الاجتماعي.



كما تستمر ديشا Disha، التي شوهدت لآخر مرة على الشاشة في في فيلم "Bharat"، في مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بتدريبها المنتظم الخاص باللياقة البدنية، على وسائل التواصل الاجتماعي.



في الآونة الأخيرة، شاركت أيضا ديشا Disha Patani صورة لفريق فيلمها الجديد Malang في Instagram، معلنة اختتام التصوير مشاهده، والفيلم من إخراج موهيت سوري ويضم النجوم أنيل كابور وأديتيا روي كابور، ولا توجد تفاصيل حتى الآن حول الفيلم أو المقطع الدعائي أو تاريخ صدوره.



كانت تقارير قد ذكرت أن باتاني قد أصيبت بجروح خلال تصوير بعض مشاهد الفيلم، واضطررت إلى الحصول على بعض الأدوية العاجلة، وظهر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، تظهر فيه ديشا وهي تأخذ الحقن وهي تعدل مكياجها.



على جبهة العمل، باتاني مشغولة حاليًا بتصوير مشاهد فيلمها الجديد "Malang". كما يشارك في بطولته كل من اديتيا روي كابور Aditya Roy Kapur وانيل كابور Anil Kapoor وكونال خيمو Kunal Kemmu.



في السياق ذاته، كان المخرج الهندى موهيت سورى قد أعلن عن طرح فيلمه الجديد Malang بالتزامن مع عيد الحب القادم، 14 فبراير 2020، موضحا أن هذا التوقيت هو الأنسب للفيلم، لأن أحداثه تدور فى إطار درامى رومانسى.



يعد هذا الفيلم هو التعاون الأول للممثلة الهندية ديشا باتانى مع المخرج موهيت سورى والنجم أديتيا روى كابور، بينما يعد التعاون الثانى بين "سورى" و"كابور"، بعد فيلم "Aashiqui 2" الذى طرح عام 2013، ودارت أحداثه أيضا فى إطار رومانسى حول مغنٍ مشهور يدعى «راهول جيكار»، يقع فى غرام فتاة فقيرة، ويكتشف موهبتها فى الغناء، ثم يفقد شهرته وسط محاولاته فى الحفاظ على نجاحها، وفى النهاية يقوم بالانتحار ويضحى بحياته من أجلها.





شاركت الممثلة الهندية ديشا باتاني البالغة من العمر 27 عامًا يوم الجمعة 4 أكتوبر صورة قطتها الأليفة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.