الأهلي يعود للاطمئنان على "المجمدين" استعدادا للزمالك
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:08 ص
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك.
ويعود الفريق الأحمر للتدريبات عقب الراحة التي منحها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة ٤٨ ساعة.
ويواجه الأهلي غريمه التقليدي يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد ٩ نقاط بعد الفوز في ٣ مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية غدًا يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمنح فرصة المشاركة للاعبين العائدين من الإصابة، والبعيدين عن المشاركة في الفترة الأخيرة.
ويعود الفريق الأحمر للتدريبات عقب الراحة التي منحها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة ٤٨ ساعة.
ويواجه الأهلي غريمه التقليدي يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد ٩ نقاط بعد الفوز في ٣ مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية غدًا يسعى خلالها رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمنح فرصة المشاركة للاعبين العائدين من الإصابة، والبعيدين عن المشاركة في الفترة الأخيرة.
Advertisements
- غدا.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا
- رينيه فايلر يحلل 3 أخطاء في الأهلي أمام الزمالك.. اعرف الحلول
- خبر سار للأهلي قبل مواجهة سموحة
- الأهلي يستأنف تدريباته صباح الغد استعدادًا لمواجهة أسوان
- حارس الأهلي يعترض على رينيه فايلر
- الأهلي يجهز بديل عمرو السولية أمام الزمالك
- راحة ٤٨ ساعة في الأهلي
- خاص - الأهلي يكشف حقيقة نقل القمة لاستاد برج العرب
- فايلر يُجهز أليو ديانج للقمة خوفًا من عدم لحاق السولية
- اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للزمالك
المزيد عن: مباراة القمة الزمالك الدوري المصري الاهلي والزمالك الاهليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر