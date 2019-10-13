ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فالفيردي يستغني عن نجم برشلونة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
Advertisements
فالفيردي يستغني عن نجم برشلونة
فالفيردي
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
يخطط نادي برشلونة لبيع لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية إسبانية.


وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي الكتالوني يخطط لوضع راكيتيتش في سوق الانتقالات الشتوي خاصة مع اهتمام إنتر ميلان ويوفنتوس بضمه.


‏وأضافت الصحيفة أن راكيتيتش ليس لاعبا ثابتًا في فالفيردي ويعتبر النادي أن سوق الانتقالات المقبل الفرصة الأخيرة لجني الأرباح من بيعه.


‏ويستعد برشلونة لمواجهة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".


ويحتل برشلونة المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا برصيد ١٦ نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: فالفيردي صفقات برشلونة راكيتيتش برشلونة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
-
x
14:00
-
نيجيريا
جنوب إفريقيا
-
x
15:00
-
مالي
الأرجنتين
-
x
16:00
-
الإكوادور
ساحل العاج
-
x
19:00
-
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
-
x
18:00
-
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status