فالفيردي يستغني عن نجم برشلونة
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
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علي نبوي
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يخطط نادي برشلونة لبيع لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية إسبانية.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي الكتالوني يخطط لوضع راكيتيتش في سوق الانتقالات الشتوي خاصة مع اهتمام إنتر ميلان ويوفنتوس بضمه.
وأضافت الصحيفة أن راكيتيتش ليس لاعبا ثابتًا في فالفيردي ويعتبر النادي أن سوق الانتقالات المقبل الفرصة الأخيرة لجني الأرباح من بيعه.
ويستعد برشلونة لمواجهة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".
ويحتل برشلونة المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا برصيد ١٦ نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد.
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