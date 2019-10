صور جريئة تثير جدلًا واسعًا للممثلة الهندية بونام باندي

ولدت بونام في 11 مارس 1991، وهي ممثلة سينمائية، تشتهر بأعمالها في صناعة السينما الهندية وسينما التيلجو، بدأت حياتها المهنية كموديل، وأصبحت واحدة من أفضل تسعة متسابقين في مسابقة مجلتي Gladrags Manhunt وMegamodel في عام 2010 وظهرت على صفحة غلاف مجلة للأزياء.

تعد الممثلة الهندية بونام باندي واحدة من الممثلات الأكثر سخونة وجرأة في بوليوود، وهي معروفة بمظهرها الجريء والساخن، مؤخرًا أشعلت النار بمظهرها الجريء على وسائل التواصل الاجتماعي وهذه المرة تجاوزت كثيرًا..غالبًا ما تشتهر باندي المعروفة أيضًا باسم ملكة الجدل في صناعة الترفيه الهندية، والتي دائما ما تصدرت عناوين الصحف، بتلك الصور والفيديوهات، وهي تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة على منصة مشاركة الصور انستجرام.لكن الممثلة عارضة الأزياء البالغة من العمر 28 عامًا، والتي شوهدت لآخر مرة في فيلم "The Journey Of Karma" قد وصلت إلى أقصى مستوى لجذب انتباه الجميع.الممثلة بصورها العارية، تعود لتضرب في هذا الاتجاه من جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركت مرة أخرى صورة مغرية أظهرت فيها صدرها،بوهي بدون "حمالة صدر".قدمت بونام أفلام هندية مثل Nasha وAa Gaya Hero وThe Journey of Karma، لكنها فشلت في إقناع الجمهور بمهاراتها التمثيلية، ويبدو أنها وجدت "عزائها" بتلك الصور والفيديوهات المفجعة.تجدر الإشارة إلى أن بونام، منذ وقت طويل، قالت إنها تكسب المال من خلال صورها وفيديوهاتها التي ترفعها على الإنترنت، ولا تجد أي عار في هذا الأمر، وتؤكد أن تطبيقها ينشر تحديثات منتظمة على حياتها، وتستخدمه أيضًا لتحميل المحتوى الجنسي الصريح.