جامعة عدن تتسلم مسلتزمات إلكترونية من الإمارات

أفادت فضائية "الغد المشرق"، بأن كلية التربية بجامعة عدن، تسلمت أمس السبت، عدداً من أجهزة الحاسوب والطابعات والمسلتزمات الإلكترونية وأدوات ربط الشبكة.

وقُدمت الأجهزة من دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف من الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك للإسهام في تحسين العملية التعليمية لمختبرات الكلية بعد نهبها عام 2015 خلال الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية.

وعبر عدداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة عدن عن فرحتهم بالدعم الذى وصل إليهم بعد سنوات الحرب الأليمة، لافتين إلى أن دولة الإمارات تعمل جنباً إلى جنب مع أبناء الشعب اليمني.