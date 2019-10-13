دبلوماسي سابق: أردوغان قام بمقامرة في الهجوم على سوريا.. وسيتكبد خسائر كبيرة



وأضاف "القويسني"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن السماح للاجئين بالذهاب إلى الدول الأوروبية إذا لم يؤيدوا العملية العسكرية في شمال سوريا تعتبر تهديدات وابتزاز، وهناك دول أوروبية سوف تتحرك لفرض عقوبات اقتصادية عليه، ويمكن إيذاء الاقتصاد التركي بشكل سهل.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه إذا نفذت الدول العربية إجراءاتها الاقتصادية والسياسية ضد تركيا سوف يؤثر ذلك عليها، مناشدا العرب بالالتزام بهذه القرارات وأن يفيقوا ويأخذوا موقفا حازما حفاظا على المصالح العربية بشكل عام.



وأشار إلى أنه كان يتمنى قدرة فعل أكبر من الدول العربية، لافتا إلى أننا رأينا نموذج لكيفية تخلي الولايات المتحدة عن رفقاء السلاح، موضحا أن هناك مصلحة بالتأكيد للولايات المتحدة فيما يحدث.



وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحاول استقطاب تركيا خارج حلف الناتو، لأن تركيا هي القوة الثانية في الحلف.



ولفت إلى أن الدول العربية إذا قامت باستدعاء السفراء الأتراك وعنفتهم، فإن هذا سيكون عقابا كبيرا إلى تركيا، مشيرا إلى أن أردوغان قام بمغامرة وسيتكبد خسائر كبيرة لأن القوات الكردية مدربة جيدا، وتم تدريبها على حرب العصابات، وهي التي استطاعت هزيمة "داعش".

قال أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجيش السوري نأى بنفسه ورفض التعاون مع القوات الكردية في مواجهة مع الجيش التركي، لأن لهم مشروع انفصالي عن الدولة، ووصفهم بأنهم خونة ومتعاونين مع الأمريكيين.