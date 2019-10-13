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اليوم.. فايلر ينتظر تقرير طبيب الأهلي للمصابين استعدادا للقمة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:35 ص
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اليوم.. فايلر ينتظر تقرير طبيب الأهلي للمصابين استعدادا للقمة
فايلر
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السيد علي
 
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ينتظر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل إنطلاق مران الفريق اليوم الأحد، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن موقف اللاعبين المُصابين ومدى إستجاتهم للبرنامج العلاجي الذى خضعوا له خلال الأيام الماضية.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي ، كلاً من كريم نيدفيد ومروان محسن وعمرو السولية ومحمود متولي.

ومن المقرر أن يعود النادي الأهلي مساء اليوم لإستئناف تدريباته إستعداداً لمواجهة الزمالك السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويفقد الأهلي جهود مروان محسن خلال مباراة الزمالكن كما يفقد كريم نيدفيد أيضاً.

لكن تحوم الشكوك حول مشاركة عمرو السولية فقد أكد الجهاز الطبي أن اللاعب اقترب من المشاركة في القمة بعدما تحسنت حالته بشكل كبير من صابته الأخيرة بجذع في الكاحل، ولكن فايلر يخشي المجاذفه باللاعب وأن يتعرض لإنتكاسة.

ويبقي موقف محمود متولي معلق، حيث يخضع اللاعب لإختبار طبي اليوم قبل إنطلاق التمري، لمعرفة تطورات استجابته للعلاج الذى خضع له خلال الفترة الماضية,

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطي موقف اللاعب من التدريبات الجماعية عقب الفحص الطبي، رغم أن معظم الدلائل تؤكد أن مشاركته في القمة صعبة للغاية. 
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