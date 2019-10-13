اليابان تبدأ عمليات إنقاذ كبيرة بعد خسائر الإعصار الهائلة

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انتشلت المروحيات الناس من منازلهم التي غمرتها الفيضانات يوم الأحد بينما دخلت جهود الإنقاذ حيز التنفيذ في مناطق واسعة من اليابان بعد أن تسبب إعصار قوي في هطول الأمطار الغزيرة على طوكيو والمناطق المحيطة بها، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وفقدان 15 آخرين.



أعطت هيئة الإذاعة الوطنية إن إتش كيه حصيلة أعلى من الحكومة تقدر ب 10 قتلى و16 مفقودًا بالإضافة إلى 128 مصابًا، حيث تم الحصول على مزيد من التفاصيل من الميدان، بعد يوم من وصول إعصار هاجيبس إلى جنوب طوكيو وتحركه شمالًا.



وقال يوشهيدي سوجا المتحدث باسم الحكومة للصحفيين "تسبب الاعصار الكبير في أضرار جسيمة في شرق اليابان." وأضاف أنه تم نشر 27 ألف جندي عسكري وطواقم إنقاذ أخرى في العملية.



وأظهرت لقطات إخبارية مروحية إنقاذ تحوم في منطقة غمرتها الفيضانات في محافظة ناغانو حيث انهار جسر من نهر شيكوما، وكانت مجاري المياه مستمرة في الانتشار فوق المناطق السكنية. التقطت المروحية الذين تقطعت بهم السبل في الطابق الثاني من منزل مغمور بالمياه المتسخة.

اوضح يوشهيدي سوجا، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، إن إعصار هاجيبس اسفر عن مقتل سبعة اشخاص وفقدان 15 اخرين.



ويقول إن الأضرار التي لحقت بالسكن جراء الفيضانات واسعة النطاق ولكن وعد بسرعة التعافي. اسفر الاعصار عن قطع الكهرباء عن ما يقرب من 376 الف منزل، وقطع المياه عن 14 الف منزل اخر.



يتم نشر القوارب وكذلك طائرات الهليكوبتر في المناطق التي غمرتها الفيضانات، بينما يقوم فريق الإنقاذ بالحفر في مناطق أخرى في محاولة لإخراج الناس من المنازل التي دفنتها الانهيارات الأرضية.



و قد تضافرت جهود الإنقاذ للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في المناطق التي غمرتها الفيضانات بعد إعصار قوي تسبب في سقوط الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح عبر منطقة واسعة من اليابان، بما في ذلك طوكيو.



وصل إعصار هاجيس إلى جنوب طوكيو يوم السبت وانتقل شمالًا.



وذكرت قناة (إن.اتش.كيه) الإذاعية الرسمية يوم الأحد أن الإعصار قد خلف ثلاثة قتلى، احدهم نتيجة سكتة قلبية، بالاضافة الي 17 مفقودًا و80 مصابًا.



وأظهرت لقطات إخبارية مروحية إنقاذ تحوم في منطقة غمرتها الفيضانات في محافظة ناغانو، بعد انهيار جسر على ضفاف نهر شيكوما، مما أسفر عن اقتلاع الناس من الطابق الثاني من منزل مغمور بالمياه المتسخة.



كما أنهارت العديد من الأنهار الأخرى، بما في ذلك نهر تاما بالقرب من طوكيو، وفقا ل (إن.اتش.كيه).



حذرت السلطات من أن خطر الانهيارات الطينية لا يزال قائما. فاض نهر تاما، الذي تديره طوكيو، على ضفافه.



وأظهرت لقطات جوية الجرارات في العمل في محاولة للسيطرة على الفيضانات. في هذه الأثناء، كانت هناك صفوف من القطارات اليابانية الثمينة، المتوقفة في منشأة، راكدة في بركة مياه.



كما غمرت المياه سلسلة من فوكوشيما، في مدينة ديت. وكانت أجزاء من ولاية مياجي القريبة مغمورة بالمياه.



استأنفت العديد من خدمات القطارات في منطقة طوكيو في الصباح الباكر، على الرغم من خضوع آخرين لفحوصات السلامة ويتوقع إعادة تشغيلها في وقت لاحق يوم الأحد.



وقال سياسي الحزب الحاكم فوميو كيشيدا إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها في عمليات الإنقاذ، بما في ذلك التأكد من أنه تم الاعتناء بأولئك الذين انتقلوا إلى الملاجئ.



وأقر بأنه يتعين تعزيز شبكات الكهرباء في اليابان حتى يتمكن الناس في مناطق الكوارث من الاعتماد على المعلومات في الوقت المناسب.



