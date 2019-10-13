"أرداف" كيم كارداشيان تواجه الحظر في بريطانيا!







وتأتي هذه الخطوة وسط قلق متزايد حول عمليات "رفع المؤخرة البرازيلية"، والتي بها أعلى معدل وفيات في جميع عمليات التجميل، وهو عملية تتم عبر أخذ الدهون من جزء آخر من الجسم وحقنها في الأرداف.



نصح جراحي التجميل في المملكة المتحدة بعدم إجراء هذا الإجراء، والذي أصبح مشهورًا لدى المشاهير.

يوم الجمعة، ستقوم الجمعية البريطانية لجراحي التجميل التجميلي (BAAPS)، والتي تمثل غالبية الجراحين الاستشاريين المدربين في الممارسة الخاصة، بالتصويت لأول مرة حول ما إذا كان ينبغي عليها الآن منع أعضائها من إجراء العملية.



ستقوم لجنة من الخبراء بتقييم أحدث الأدلة وتقرر ما إذا كانت ستتمسك بالتوجيهات السابقة التي أصدرتها في عام 2018، والتي حذرت بشدة الجراحين من إجراء الجراحة بسبب ارتفاع معدل الوفيات. إذا تم إقرار التوجيه، فسيحظر الإجراء في المملكة المتحدة بشكل أساسي، على الرغم من أن الجراحين يمكنهم نظريًا تجاهل التوصية.



القلق بشأن الإجراء، الذي تزايد في شعبية على مدى السنوات الخمس الماضية، يتبع عدد من حالات المرض الخطير والموت.



"لا ندري كيف سيكون شكله في غضون 20 عامًا عندما ضخنا لترين من الدهون في الأرداف لشخص ما - وهذا غير معروف. أحد الأسئلة التي سنطرحها على أعضائنا اليوم: " هل تفضل؟ افعل هذا لابنتك؟ وإذا كنت لن تفعل ذلك لابنتك، فلماذا تفعل ذلك لمريض؟ ومعظمنا لن يفعل ذلك لابنتنا".



وقال رئيس الجمعية BAAPS: من أهم الأمور التي تهم BAAPS سياحة الجراحة التجميلية بسبب اختلاف مستويات تنظيم السلامة في البلدان. مضيفً إن الإجراء كان شائعًا بشكل خاص في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل والمكسيك، وتم إجراؤه أيضًا في تركيا.



وقال "لقد أجريت للتو عنلية لمريضة خضعت لهذا الإجراء في الخارج. لم تموت، لكنها كانت مصابة بالتهابات وفي العناية المركزة - ونتيجة لذلك فقدت كل أصابعها". "لقد كانت في المستشفى لمدة ثمانية أشهر وأجرت لها 23 عملية جراحية. وهي المحظوظة لأنها نجت".











يفكر الجراحون البريطانيون في فرض حظر على إجراء عمليات التجميل المعروفة باسم مؤخرة "كيم كارداشيان"، أو "المؤخرة البرازيلية" التي تنشدها النساء الراغبات في الحصول على مؤخرة أكبر.