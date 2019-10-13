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شريف مدكور: "متعايش مع الكيماوي وبعتبره صديق ليا"

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:26 ص
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شريف مدكور: متعايش مع الكيماوي وبعتبره صديق ليا
شريف مدكور
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نعيم يوسف
 
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قال الإعلامي شريف مدكور، إنه حتى الآن في مرحلة العلاج الكيماوي من مرض السرطان، ويأخذ جلسة كل ثلاثة أسابيع، ويتناول 6 أقراص كيماوي كل يوم، ثلاثة صباحًا، ومثلهم مساءًا.

وأضاف "مدكور"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية: "متعايش مع الكيمو (في إشارة للكيماوي) وبعتبره صديق ليا، رغم إنه متعب.. لكني بعتبره صديق لأنه بيعالجني.. وبقول شكرا للي اخترعه لأنه بيخفف عننا شوية".

وتابع، أن هذه النظرة تجعله يتحمل الألم، لأنه يعتبره صديقا له، موضحا أنه بعد الجلسة يشعر المريض بالقيء وعدم القدرة على تناول الطعام، والطبيب المعالج وصف له بعض الأدوية وهو بدوره ينصح المرضى الآخرين بها.

ولفت إلى أنه يحصل على الجلسة يوم أحد، ويظهر على الهواء في اليوم التالي، ويكون هذا بالتنسيق مع المخرج، ولا يريد تغيير نمط حياته، مشددًا على أن يضع "كيس بلاستيك"، أسفل مكتبه على الهواء خشية أن يتعرض للقيء، ويتفق مع المخرج أنه سوف يشير له إشارة معينة ليخرج إلى فاصل إذا تعرض لهذا، مؤكدا أنه حتى الآن لم يحدث هذا.

وأوضح أن برنامجه يكون مسجلا ويقوم بتسجيل ثلاثة حلقات يوم الخميس، وثلاثة أخرى يوم الجمعة، ويظل في وقت التسجيل من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثالثة فجرا.

وأشار إلى أنه لا يضغط على نفسه ولكن هذا مفيد له من الناحية الصحية.
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