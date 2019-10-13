16 دولة تشارك في فعاليات المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجزائر

ينطلق المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، يوم السبت 12 أكتوبر، في قاعة الأوبرا بوعلام بالسايح، التي ستحتضن كامل فعاليات المهرجان لغاية 17 من الشهر الجاري.





وتشارك في فعاليات المهرجان في نسخته الحادية عشر 16 بلدا من مختلف مناطق العالم.





وتشارك بالمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية في نسخته الجديدة، فرق موسيقية من سويسرا ومصر وفرنسا وإيطاليا وتركيا والسويد وروسيا وألمانيا وسوريا وأوكرانيا، وغيرها، لإمتاع الجمهور بهذا اللون من الموسيقى الكلاسيكية.





وصرح المسؤول عن المهرجان، عبد القادر بوعزة، أنه تم تخصيص مبلغ مالي قدره 20 مليون دينار جزائري (نحو 166 ألف دولار أمريكي)، لهذه النسخة من المهرجان، التي تقيم ما بين حفلتين إلى 3 حفلات في كل سهرة، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية يؤطرها مكونون من تركيا والصين والنمسا وإيطاليا وألمانيا.



