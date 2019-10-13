رونالدو الظاهرة يتحدث عن تجربة إنتر ميلان وسبب رحيله

تحدث الظاهرة رونالدو دي ليما، مهاجم منتخب البرازيل السابق ونجم أندية ريال مدريد وبرشلون ةوإنتر ميلان وإي سي ميلان، عن تفاصيل فترته مع فريق إنتر ميلان الإيطالي، وخلافه الحاد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفريق حينها، وكواليس رحيله عن الفريق.





وكشف رونالدو في حواره مع موقع "فيستفال ديلو سبورت" الإيطالي": "لم أكن أرغب في الرحيل عن صفوف إنتر ميلان، كنت أريد الاستمرار هناك، لكني فوجئت بالنادي يدعم كوبر على حسابي، لذا رحلت".





وأكد الظاهرة البرزيلية: "عندما انضممت إلى الفريق، شعرت بالحماسة تدب في صدور الجميع، الأجواء كانت مذهلة والجميع يتوقع أن نحقق نتائج مذهلة، لكن ذلك لم يحدث في النهاية".





وواصل هداف كأس العالم 2002 باليابان، إلى أن الإصابات عطلت مسيرته كثيرًا مع الإنتر قائلًا: "لسوء الحظ منعتني الإصابات من المشاركة مع الفريق لوقت أطول، لم ألعب كثيرًا مع مواهب عديدة كان الفريق يضمها على رأسها كلارنس سيدروف وكريستيان فييري".





وعلق مهاجم النيراتزوري علي إصابته بتمزق في وتر الركبة: "ركبتي انزلقت ناحية الفخذ، اضطررت إلى تثبيتها فورًا، كانت إصابة لم تحدث من قبل ولم يكن معروف عنها الكثير من المعلومات، لذا حاوطني الإحباط في العشر أيام الأولى من حدوث الإصابة".





وإسترجع رونالدو ذكرياته ليتحدث عن الهزيمة أمام لاتسيو في آخر جولات الموسم، والتي تسببت في منح لقب الدوري الإيطالي إلى يوفنتوس: "دائمًا ما أفكر في هذه المباراة، كانت واحدة من أكثر الخيبات التي تعرضت لها في حياتي".





وتابع مهاجم ريال مدريد الأسبق حديثه: "كنا نعتقد أننا سنخرج من المباراة فائزين، لكن كوبر اختار التشكيل الخاطئ للمباراة، لقد أشرك لاعبًا واحدًا في خط الوسط، كما أننا ارتكبنا عددًا من الأخطاء الفردية".





وتطرق الظاهرة إلي الحديث عن هيكتور كوبر مدرب إنتر ميلان الذي لعب الظاهرة تحت قيادته أثناء تواجده في الفريق الإيطالي: "وصلت معه إلى المرحلة التي لم يمكنني خلالها القيام بأي شيء آخر، بقاءنا في مكان واحد كان مستحيل، هو لم يعاملني بطريقة جيدة أبدًا".





وأردف رونالدو : "لا أعرف إذا كنا فزنا بالدوري الإيطالي كان هذا سيغير رأيي أم لا، لكني كنت متوقعًا أن يقيل النادي كوبر بعد خسارة اللقب، لكني فوجئت بأنهم يدعموه".





وإستطرد النجم البرازيلي : "لم أكن أرغب في الرحيل عن إنتر، كنت أعتبره بيتي وأردت البقاء فيه مدى الحياة، ولكني لم أذهب أبدًا إلى الرئيس لأطالبه بإقالة كوبر، فذلك ليس أسلوبي".





وأنهي مهاجم البرازيل وهدافها بكأس العالم حديثه: "ولأني شخص معتز للغاية بنفسي، وعندما دعمت الإدارة كوبر، قررت الابتعاد ورحلت إلى ريال مدريد، وتحولت المدينة التي تحبني إلى كارهة لي".



