أصبح إلزاميا.. تعرف على تفاصيل مبادرة "المسح السمعي" للأطفال



وأضاف "مصطفى"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن أسباب فقدان السمع لدى الأطفال متعددة، منها أثناء الحمل، ومنها أثناء الولادة، ومنها بعد الولادة.



وتابع رئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، أن الأم اثناء فترة الحمل عليها أن تتابع مع طبيب، أو في مستشفى لأن هناك أدوية ممنوعة عنها تماما، ويجب الحرص على ألا تصاب بحمى أو سخونة أو أي من الأمراض التي تؤدي إلى الإعاقة، مثل الحصبة الألماني، ويجب أن تحافظ على نفسها لكي لا تصاب بأمراض مثثل الضغط، والسكر وغيرها.



وأوضح أنه أثناء الولادة يجب أن تكون في مستشفى مجهزًا، ويجب ألا تكون هناك مشكلة في التنفس أو دخول الحضانة، لكي لا يصاب الطفل بفقدان السمع.



وكشف أن المبادرة الرئاسية تتم في 1300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، لفحص الأطفال في أول أسبوع من الولادة، لفحص الغدة الدرقية والفحص السمعي، وإذا وجدت أي مشكلة يعاد الفحص في نفس المركز بعد أسبوع، وإذا وجد لديه مشكلة يتم إحالته إلى مستشفى لتلقي العلاج.



وشدد على أن هناك 1300 جهازًا للكشف موجودين في 1300 وحدة، وهو سهل الاستخدام، ويختبر السمع لدى الأطفال، وتم تدريب جميع الممرضات في المراكز على استخدامه.



ولفت إلى أن الأمر أصبح إلزاما، ولن يتم استخراج شهادة ميلاد للطفل دون المسح السمعي.

قال الدكتور أحمد محمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، إن المبادرة جاءت في وقت يطالب فيه الأطباء بهذه المبادرة وكانت "حلمًا" بالنسبة للأطباء، لأنه الفحص قبل مرور 28 يوم للطفل يساعد في اكتشاف المرض مبكرا.