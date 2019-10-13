فيدال يكشف عن حلمه مع برشلونة

علق اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، نجم خط وسط فريق برشلونة الإسباني، علي العديد من الأمور التي تخصه وتخص الفريق الإسباني، كما تطرق للحديث عن زملاؤه بالفريق.





وقال أرتور فيدال، في حواره مع صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه يحلم بتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في الرحيل عن صفوف فريق برشلونة أبدًا.





وأكد فيدال خلال حواره: "أحلم بالتواجد في إسطنبول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع الفريق، ومازلت متعطشًا لتحقيق المزيد من البطولات مع برشلونة.





وواصل نجم إسبانيا: "أرى نفسي لاعبًا مختلفًا عن زملائي بالفريق في نفس مركزي، فأنا اختلف عن سيرجيو بوسكيتس وأرثر ميلو وفرانكي دي يونج".





وأكمل اللاعب التشيلي : "مهمتي في الملعب لا تقتصر على أحد الشقين الدفاعي أو الهجومي، فأنا أعمل على الدفاع والهجوم في نفس الوقت، مهمتي هي الركض طوال أحداث المباراة".





وعلق فيدال علي أداؤه القوي في مواجهة إنتر ميلان الأخيرة بدوري أبطال أوربا: "سعدت كثيرًا بإشادة زملائي بما قدمته في المباراة، وبالأخص إشادة ميسي، ذلك لأنه اللاعب الأفضل في العالم".





وأردف لاعب وسط البلوجرانا: "لكني لا أعتقد أنني كنت حاسمًا أمام إنتر، شاركت في المباراة لأقدم كل ما عندي إلى الفريق، وبالفعل تحسن الفريق في الفترة الأخيرة من المباراة".





وتطرق "فيدال" للحديث حول بقاءه في برشلونة لمواسم أخرى من عدمه حيث أكد فيدال: "مازلت متعطشًا لتقديم المزيد إلى برشلونة، ولا أرى نفسي في فريق آخر خلال مواسم الانتقالات".





وأشاد فيدال بزميله الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان: "هو مازال في مرحلة التأقلم مع الفريق، فالتأقلم مع فريق بحجم برشلونة ليس سهلًا، لكنه لاعب رائع وذكي".





وإختتم فيدال تصريحاته عن اللاعب الشاب أنسو فاتي قائلًا: "لاعب ينتظره مستقبلًا باهرًا، لكنه مازال صغيرًا وعليه المضي قدمًا والسير بحذر، كما أنه من واجبنا حمايتنا ودعمه".



