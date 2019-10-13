داعية يطالب المسلمين المبادرة بطلبات لبناء كنائس للمسيحيين

وقال "شاهين"، في برنامجه "الصديقان"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إن هناك قس في دولة أوروبية كان حريصا على المساهمة في بناء مسجد للمسلمين الذين يعيشون في هذه المنطقة، وكان حريصا على البعد الإنساني، وما يحتاجه الإنسان المسلم ليعبد الله فيه.



وجاء ذلك تعليقا على قيام القس "ثروت قادس"، ببناء مسجد للمسلمين في أحد المناطق بألمانيا تزايد فيها أعداد المسلمين.





وأضاف الداعية الإسلامي، أنه بالمثل هناك مناطق كبيرة جدًا في الصعيد، ويوجد فيها مسيحيين بالآلاف ولا يوجد لديهم كنيسة، ويضطرون للسير ثلاثة أو أربعة كيلومتر من أجل الوصول لأقرب كنيسة.





وأشار إلى أن الشخص الذي يسكن بعيد عن المسجد بـ200 متر "بيستصعب المشوار"، وبيحاول يروح للأقرب حتى لو كانت زاوية، مضيفا: "عايزها تبقى مبادرة شخصية من المسلمين.. يروحوا يقولوا للمحافظ لو سمحت عايزين نبني كنيسة في المنطقة دي علشان بيروحوا أماكن بعيدة.. بدلا من أن يهيج الناس عندما يرون كنيسة يتم بناؤها.. ده مش كلام".





وشدد على أن القس في ألمانيا تصرف بطريقة إنسانية، معربا عن أمله في أن يكون المصريين سباقين في هذا الأمر، مطالبا المصريين بالمشاركة معا في بناء الكنائس والمساجد، وأن تكون هذه مبادرة شخصية من المواطنين جون تدخل الدولة.

ناشد الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، المواطنين المسلمين المساهمة ببناء كنائس لأخوتهم المسيحيين في مصر، مشددًا على أن المسجد أو الكنيسة هي دور للعبادة يُعبد فيها الله.