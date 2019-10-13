اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته إستعداداً للزمالك
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:13 ص
Advertisements
السيد علي
Advertisements
Advertisements
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي تدريباته اليوم الاحد، استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.
وقد منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الاخيرة على أن يبدأ الفريق اليوم استعداداته لمباراة الزمالك.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات في المسابقة أمام سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.
Advertisements
- مهاجم جديد يعود للأهلي بعد 48 ساعة
- رينيه فايلر يحلل 3 أخطاء في الأهلي أمام الزمالك.. اعرف الحلول
- فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدًا
- الأهلي يخوض مرانه صباحا استعدادا لمواجهة أسوان
- تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام الإنتاج الحربي
- محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي تحضيرًا لمواجهة أسوان
- عاجل.. استبعاد الشيخ وديانج و٣ لاعبين من مواجهة الأهلي وأسوان
- عبدالحفيظ يتحدث عن فوز الأهلي الكبير على أسوان
- رينيه فايلر يفاجيء وليد أزارو
- راحة ٤٨ ساعة في الأهلي
المزيد عن: مرتضي منصور الزمالك الخطيب الأهليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر