شبيه محمد صلاح يكشف ماجآت عنه



وقال "بهاء"، في لقاء مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، إنه عندما دخل السفارة البريطانية في القاهرة التقط الكثيرون معه الصور التذكارية، ومن بينهم مسئول كبير في السفارة.



وأضاف أنه في أحد المرات قبل مسابقة كأس العالم، التقى سيدة عجوز في الشارع، وطلبت منه أن يصل بالمنتخب إلى كأس العالم لكي يسعد المصريين، لافتا إلى أن العديد من وسائل الإعلام العالمية طلبت الحوار معه بسبب موضوع الشبه بينه وبينن نجم فريق ليفربول.



وأشار إلى أن الأطفال الصغار يحبون محمد صلاح جدًا، ويتمنون أن يصبحوا مثله، لافتا إلى أنه عندما يخرج مع زوجته "بنرجع زعلانين"، بسبب الفتيات اللاتي يرغبن في التقاط الصور معه.

وفاجئ "بهاء"، الإعلامي عمرو الليثي بأنه قام بالتمثيل مع محمد صلاح في بعض ا

لإعلانات، مشيرا إلى أنه ظهر كـ"دوبلير" لصلاح في بعض الإعلانات، ومنها إعلانات "بيبسي"، وإعلان المخدرات، وإعلان فودافون.



وشدد على أن "صلاح" ليس لديه وقت كاف لأداء الإعلانات وبالتالي يضطر إلى تصوير مشاهد قليلة، بينما يقوم هو بتمثيل مشاهد أخرى لا يتم الاقتراب فيها من وجهه.



ولفت إلى أنه في أحد المرات كان صلاح يعيش فترة سيئة في اللعب في بريطانيا، فقامت الصحافة الإنجليزية بوضع صورته إلى جوار صورة "صلاح"، وعلقوا عليها قائلين: "من منهما يلعب".

روى المهندس أحمد بهاء، شبيه المصري الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عدد من المواقف التي حدثت معه، نتيجة الشبه الشديد بينه وبين اللاعب الشهير.