ريال مدريد يراقب لاعب رين الفرنسي
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:05 ص
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علاء خليف
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، يراقب صفقة مميزة للاعب محترف بالدوري الفرنسي، يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية ويتوقع أن يكون إضافة قوية للفريق الملكي حال التعاقد معه.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي ريال مدريد يتابع إدواردو كامافينجا لاعب من أصول أنجولية، يحمل الجنسيتين الكونغولية والفرنسية، ويلعب ضمن صفوف نادي رين الفرنسي، ويسعي النادي الملكي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بناءًا على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق المدريدي.
ويري زين الدين زيدان أن "كافينجا" يمتلك موهبة كروية رائعة، وسيكون إضافة قوية لريال مدريد.
علي الجانب الآخر، يهتم نادي برشلونة الاسباني بالتعاقد مع "كامافينجا" حيث يري ايريك أبيدال السكرتير الفني للنادي الكتالوني أن لاعب رين يمتلك إمكانيات مميزة وقدرات فنية وبدنية، ومهارة رائعة، ويدرس مع إدارة النادي التحرك للتعاقد مع اللاعب الشاب خلال الفترة القادمة.
وذكرت تقارير صحفية أن نادي مارسيليا حاو التعاقد مع "كامافينجا" لكن اشترط نادي رين الحصول على 40 مليون يورو للاستغناء عنه مما أدي لتعثر الصفقة.
ومن المنتظر أن يشهد الميركاتو القادم صراعًا شرسًا بين ريال مدريد وبرشلونة للظفر بخدمات اللاعب الشاب.
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