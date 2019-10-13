كوتينهو يفقد الأمل فى العودة إلى برشلونة

تعقدت مسألة عودة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الحالي إلى فريقه برشلونة خلال الموسم المقبل بعد إعارته للفريق البافاري في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن عودة كوتينهو أصبحت صعبة في ظل تألقه مع بايرن ميونيخ منذ انتقاله للفريق الألماني.





ورحل كوتينهو عن فريق برشلونة الإسباني بعد صعوبة تكيفه مع الفريق الكاتالوني خلال الموسمين الماضيين، ويريد مسئولو البارسا الاستفادة من بيع البرازيلي في الموسم القادم.





وتعاقد فريق بايرن ميونيخ الألماني مع كوتينهو بعد إصابة ليروى ساني مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقطع في الرباط الصليبي.



