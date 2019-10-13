الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
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محمد الصو
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دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات جادة للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وفتح مسؤولو القلعة البيضاء، خطوط اتصال مع عبدالله السعيد نجم الفريق، للحصول على توقيعه واللعب بين صفوفه خلال بداية العام الجديد.
كما كثفت القلعة البيضاء من المفاوضات مع إدارة بيراميدز سبورت، لمعرفة كافة الشروط المادية للتنازل عن نجمها الأول بمنتصف الدوري العام.
ويرغب الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، في تدعيم خط هجومه بالفترة المقبلة خاصة أنه يشارك في أكثر من مسابقة محلية وقارية بالموسم.
كان السعيد، قاب قوسين أو أدنى من اللعب للزمالك، الموسم الماضي، قبل أن يجدد عقوده مع القلعة الحمراء.
وانتقل السعيد لصفوف بيراميدز سبورت، قادما من أهلي جدة السعودي، بالموسم الماضي.
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