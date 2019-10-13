مفاجآت مدوية بشأن أردوغان



وأضاف "عليبة" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن هناك قضايا لاستغلال نفوذ أردوغان في تهريب النفط السوري عن طريق الحدود التركية، وتقسيم عوائد النفط بين تركيا و"داعش"، وكانت تركيا تسهل دخول العناصر الإرهابية.



وتابع رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن أردوغان بدأ فيما بعد إلى مرحلة تحريك العناصر الإرهابية إلى المناطق التي يريد خلق صراع فيها، لافتا إلى أنه يقوم حاليا بنقل العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا، ولديه شركاء في هذا الأمر.



وأشار إلى أن تركيا لديها تجارة كبيرة للأسلحة في ليبيا، ثم دخلت قطر على الخط، وبدأوا في صناعة مشتركة للسلاح، وهناك شركة تسمى بـ"الأجنحة" تقوم بنقل الإرهابيين إلى ليبيا، موضحا أن أول تصريح عن نقل الإرهابيين إليها من خلال تركيا كان على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



الجدير بالذكر أن الجيش التركي يقوم بعملية عسكرية لاحتلال الشمال السوري بحجة مقاومة الإرهاب، بينما حذرت العديد من الدول من إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي مرة أخرى بسبب هذا الاحتلال.

قال أحمد عليبة، رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما يحدث في شمال سوريا هو شيء مكرر في التاريخ التركي، لافتا إلى أن تركيا قامت في وقت سابق بقتل الأرمن، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحكم بطريقة العائلة وليس الدولة.