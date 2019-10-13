ريال مدريد يستقر علي بديل كورتوا

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتحلص من حارس مرماه الإسباني تيبو كورتوا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد الأداء السئ الذى ظهر عليه اللاعب برفقة الملكي خلال مشاركاته ببطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.





وذكرت صحيفة "دون بالون” الإسبانية عن رغبة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد مع الحارس السلوفيني المتألق يان أوبلاك حارس نادي أتلتيكو مدريد، ليحل محل البلجيكي تيبو كورتوا في الموسم الجديد لتدعيم مركز حراسة المرمي.





وأشارت الصحيفه، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفكر في بيع البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف بعد مستواه السئ منذ بداية هذا الموسم، والتعاقد مع يان أوبلاك من أتليتكو مدريد.





وأكدت الصحيفه ان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يستعد لدفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد،لتدعيم مركز حراسة المرمي.



