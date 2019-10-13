ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يستقر علي بديل كورتوا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:47 ص
Advertisements
ريال مدريد يستقر علي بديل كورتوا
كورتوا
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتحلص من حارس مرماه الإسباني تيبو كورتوا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد الأداء السئ الذى ظهر عليه اللاعب برفقة الملكي خلال مشاركاته ببطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "دون بالون” الإسبانية عن رغبة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد مع الحارس السلوفيني المتألق يان أوبلاك حارس نادي أتلتيكو مدريد، ليحل محل البلجيكي تيبو كورتوا في الموسم الجديد لتدعيم مركز حراسة المرمي.

وأشارت الصحيفه، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفكر في بيع البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف بعد مستواه السئ منذ بداية هذا الموسم، والتعاقد مع يان أوبلاك من أتليتكو مدريد.

وأكدت الصحيفه ان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يستعد لدفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد،لتدعيم مركز حراسة المرمي.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: كورتوا ريال مدريد اليوم أوبلاك
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
-
x
14:00
-
نيجيريا
جنوب إفريقيا
-
x
15:00
-
مالي
الأرجنتين
-
x
16:00
-
الإكوادور
ساحل العاج
-
x
19:00
-
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
-
x
18:00
-
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status