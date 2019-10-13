ريال مدريد يستقر علي بديل كورتوا
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:47 ص
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتحلص من حارس مرماه الإسباني تيبو كورتوا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد الأداء السئ الذى ظهر عليه اللاعب برفقة الملكي خلال مشاركاته ببطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "دون بالون” الإسبانية عن رغبة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد مع الحارس السلوفيني المتألق يان أوبلاك حارس نادي أتلتيكو مدريد، ليحل محل البلجيكي تيبو كورتوا في الموسم الجديد لتدعيم مركز حراسة المرمي.
وأشارت الصحيفه، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفكر في بيع البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف بعد مستواه السئ منذ بداية هذا الموسم، والتعاقد مع يان أوبلاك من أتليتكو مدريد.
وأكدت الصحيفه ان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يستعد لدفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد،لتدعيم مركز حراسة المرمي.
Advertisements
- حارس بلجيكا على رادار أتلتيكو مدريد
- عاجل.. ريال مدريد على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الحارس كورتوا
- تشيلسي يوافق على انتقال كورتوا إلى ريال مدريد
- ريال مدريد يخرج "هازارد" من قائمة اهتماماته
- حارس الريال يهدد بالرحيل بسبب لوبيتيجي
- بالأرقام.. أغلى 5 حراس مرمى في العالم
- صفقة تبادلية منتظرة بين أتلتيكو وريال مدريد
- مفاجأة.. رئيس ريال مدريد يغدر بـ"كورتوا" ويخطط لضم حارس جديد
- أخبار ريال مدريد: إنقلاب في الريال وصفقات مميزة لإنقاذ الوضع.. بيريز يعود لهدفه القديم والتخلص من نجم الملكي يلوح بالأفق
- أخبار ريال مدريد: صفقة القرن تقترب من البرنابيو وبيريز يرصد 4 صفقات نارية وافتراس صفقة البرسا والتخلص من نجم الريال
المزيد عن: كورتوا ريال مدريد اليوم أوبلاكتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر