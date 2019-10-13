مصر وبتسوانا.. البدري يضع خطة حل أزمة مهاجم المنتخب
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
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محمد جمال
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يستعد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر للظهور الأول في قيادة الفراعنة،أمام منتخب بتسوانا ضمن المباراة المقرر إقامتها يوم الأثنين 14 أكتوبر المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستنطلق في نوفمبر القادم.
وسيكون على حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون المكون من محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب للحراس حل العديد من الأزمات الفنيه التي عانى منها المنتخب المصري خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدير الفنى المكسيكى خافير أجيري والتى أدت لخروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور ال 16 علي يد جنوب إفريقيا.
وإختار البدري 3 مهاجمين في قائمته لمواجهة بتسوانا ودياً وهم أحمد حسن كوكا المحترف بنادي سبورتنج براجا البرتغالي وحسام حسن مهاجم نادى سموحة وعمر السعيد مهاجم نادي الزمالك.
وستشهد مباراة منتخب مصر وبتسوانا إعتماد حسام البدري علي المهاجم المحترف بالدوري البرتغالي أحمد حسن كوكا والذى خاض العديد من المباريات الدولية خلال السنوات الماضية على عكس حسام حسن وعمر السعيد الذى لم يتمكنوا حتى الأن من إكتساب الخبرات الكبيرة لقيادة هجوم المنتخب.
وعانى منتخب مصر خلال الفترة الماضية فى مركز المهاجم حتى فى وجود مروان محسن مهاجم النادي الأهلي.
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